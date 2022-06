Motorista de ambulância perde controle e cai em ribanceira na BR 316, próximo de Capanema; veja

Uma ambulância com três ocupantes caiu em uma ribanceira passando a entrada do município de Ourém, no nordeste paraense, na BR 316 já próximo de Capanema. O acidente ocorreu por volta das 20h30. Dois dois homens e uma mulher estavam no veículo.

De acordo com informações de moradores da área , o motorista e um ocupante da ambulância passam bem. Já uma mulher ficou bastante ferida. Ambulâncias do Samu de Capanema e do Corpo de bombeiros estão no local dando apoio aos feridos.

Populares informaram que uma ultrapassagem mal feita pode ter sido a causa do acidente. A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.