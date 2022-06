Motoboy atropelado enquanto trabalhava não resiste a ferimentos e morre

Eduardo Ribeiro de Araújo, 21 anos, trabalhava como entregador em uma motocicleta, em Castanhal, nordeste do estado. O rapaz morreu na madrugada desta quarta (8), três dias após sofrer um acidente.

No domingo (5), por volta das 23h30, Eduardo foi atropelado no cruzamento da BR-316 com a avenida Maximino Porpino, bairro Centro, por um veículo modelo Fiat Palio preto.

De acordo com testemunhas, o condutor estava possivelmente embriagado e teria avançado o sinal atingindo o rapaz que iria fazer uma entrega.

Após o acidente, o condutor e mais três pessoas, que estariam com ele, fugiram e abandonaram o veículo no local.

Nas redes socais começam a circular a imagem do provável motorista que atropelou e matou o jovem. A polícia investiga o caso .