Caminhão com cerveja tomba e populares saqueiam carga em Santa Maria do Pará

Um caminhão carregado com grades de cerveja tombou na curva do trevo que fica na entrada do município de Santa Maria do Pará, no nordeste paraense, na tarde desta terça (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local para organizar o trânsito, o motorista e o ajudante não tiveram ferimentos graves.

As imagens registradas por populares que passavam pelo local no momento do acidente viralizaram nas redes sociais e grupos de WhatsApp da região, e mostram que a carga foi praticamente toda saqueada.