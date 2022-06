Motociclista perde controle e morre ao se chocar contra poste em Belém

O motorista de caminhão Wallace da Silva Diocesano, de 29 anos, morreu em um acidente de moto, por volta das 12h30 desta quarta-feira (8), na avenida Paulo Frota, no bairro Val-de-Cans, em Belém.

Segundo informações de familiares no local, ele estaria a passeio quando teria perdido o controle da moto, uma Honda 160 Start, com placa de Ananindeua, logo após fazer uma curva e acabou batendo no poste, no canteiro central da avenida. O choque foi fatal.

Os pais de Wallace, Marcley da Silva e Ana Moraes, aguardavam a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML) e lamentaram a morte do filho: "Ele ia fazer 30 anos em julho".

Equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) fez o isolamento da área. Parte da pista no sentido de quem vai para o shopping Bosque Grão Pará foi bloqueada no trecho do acidente, pouco antes de um colégio particular, sendo liberada apenas por volta das 14h30.