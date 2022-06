Carga de mais de 4 mil caixas de cerveja com documento falso é apreendida em Itaituba

Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal do município de Itaituba, realizada nesta segunda-feira (6), os agentes abordaram um veículo M.Benz/Actros e constataram que ele transportava 4.704 caixas de cerveja com documento de compra falso. A carga foi apreendida e o motorista e o dono da cerveja foram autuados e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

O condutor do veículo apresentou para PRF uma nota visivelmente adulterada. Em seguida os policiais pediram apoio à SEFA/PA para atuar em demais procedimentos de natureza tributária, conforme informou a PRF.

Ainda de acordo com a PRF, ao ser questionado sobre o local de entrega da carga o motorista citou endereço diferente do que constava em nota. O endereço apontado no documento da nota fiscal era inexistente no município de Itaituba.

Diante dos fatos, o condutor do veículo entrou em contato com o dono da carga que apresentou-se à equipe da PRF e alegou desconhecer também a origem da nota fiscal falsa. Ambos foram qualificados como autores do crime descrito no artigo 304 do Código Penal, que é o uso de documento falso e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

A carga de cerveja foi encaminhada ao pátio da SEFA/PA.

VEJA MAIS