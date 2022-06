Uma mulher morre e outra fica ferida em grave acidente em Itaituba

​Uma mulher, identificada como Júlia Nayara de Sousa Araújo, de 27 anos, morreu em um acidente registrado nas primeiras horas deste domingo (5), na Estrada do Bis, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Uma segunda mulher, Juliana Morais Pimentel, de 22 anos, ficou ferida e não corre risco de morrer. As informações são do site Debate Carajás e Giro Portal.

Segundo detalhes repassados por pessoas que estavam no local, Júlia e Juliana estariam voltando de uma festa. Elas seguiam de carro para pegar a rodovia Transamazônica (BR-230), quando Júlia Nayara perdeu o controle do veículo, modelo Gol, de cor prata. O carro estaria em alta velocidade e capotou diversas vezes até colidir com um muro e cair em uma pequena ribanceira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às duas vítimas. Juliana Morais teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI). Já a motorista foi levada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em estado grave.

Após dar entrada no HRT, Júlia Nayara não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu por volta de 8h50. Às 12h, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da unidade de saúde.