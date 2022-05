Caminhão carregado com cerveja tomba na Transamazônica, em Itaituba

Na tarde da última terça-feira (10), por volta de 14h, um caminhão com carregamento de cerveja da marca Império Long Neck tombou na Rodovia Transamazônica (BR-230), no trecho entre os distritos de Miritituba e Campo Verde, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. As causas do acidente são desconhecidas.

Após o acidente, populares saquearam a carga, que ficou espalhada pela rodovia. Segundo informações, esse tipo de situação ocorre com frequência nesse trecho da BR. Em vídeo do momento do acidente, que circula nas redes sociais, é possível ver que a Polícia Militar (PM) esteve no local, mas a presença dos militares não inibiu a ação das pessoas.

Confira o vídeo: