Rússia x Ucrânia: saiba como a guerra pode afetar o preço da cerveja

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou um mês e já é responsável por elevar diversos preços, incluindo o da gasolina e o do trigo. Atualmente, o valor do trigo é o maior em 14 anos. Esses preços elevados são em decorrência das inúmeras sanções financeiras.

Ambos são grandes produtores de trigo, cevada e malte, ingredientes fundamentais para a fabricação de cervejas. Isso já gerou um alerta e fabricantes já avisaram que a 3º bebida mais consumida no mundo ficará mais cara logo logo.

VEJA MAIS

Além da escassez dos insumos para a preparação da bebida, outro fator que pode aumentar o preço da cerveja é o elevado preço da energia elétrica. Isso ocorre devido aos custos com a linha de produção.

A preocupação já chegou aos grandes fabricantes, inclusive a AB InBev, a maior cervejaria do mundo e controladora da brasileira Ambev. Ainda não foram estimados os aumentos de custos para 2022, mas a empresa reconhece que devem ficar maiores.

VEJA MAIS

A menor oferta de matérias-primas e com grandes fabricantes encerrando as operações nos países envolvidos no conflito também influencia na escalada do preço da bebida. A maior parte da cevada e do malte que o Brasil importa é da Argentina e Uruguai, mas os efeitos indiretos podem surgir. Em 2021, o Brasil importou 64 milhões de dólares de malte da Rússia, o tornando o terceiro maior parceiro exportador do produto para os brasileiros.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)