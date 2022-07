Retorno para Belém tem trânsito tranquilo na BR-316 na tarde deste domingo (3)

O trânsito na BR-316, no sentido de retorno à Belém, não registrou engarrafamento na tarde deste domingo, 3. Isso marca um retorno tranquilo dos balneários para a capital no primeiro final de semana do mês de julho.

VEJA MAIS

A reportagem acompanhou o trajeto desde a Ilha do Mosqueiro até Belém. Com trânsito fluido, havia um único ponto de engarrafamento, na BR-316, na altura do centro de Marituba.

O engarrafamento foi causado por um acidente leve, envolvendo uma carreta carregada com toras de madeira, e outros dois carros de passeio.