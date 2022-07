Saída para Mosqueiro, em São Brás, tem movimentação intensa no primeiro sábado de julho

A manhã deste sábado (2) está sendo marcada pela movimentação intensa no ponto de ônibus exclusivo para Mosqueiro, na praça Araújo Martins, em São Brás. As filas formadas pelos veranistas são longas e o tempo de espera para embarque passa dos trinta minutos. A população pode contar com um reforço de quinze veículos das linhas com destino à ilha, além dos doze regulares que já circulam.

O aumento da frota será até a manhã da próxima segunda-feira (4). A medida faz parte da programação Verão da Gente, ação desenvolvida pela Prefeitura de Belém, e tem como objetivo melhorar o fluxo de passageiros para aproveitar o período.

