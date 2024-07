Mototaxista denuncia precariedade na UPA Marighella, em Ananindeua

O mototaxista Valentim Júnior, de 47 anos, denunciou, em vídeo, situação de descaso na saúde municipal de Ananindeua, na Grande Belém. A filmagem feita por ele na quarta-feira (10/7) mostra a precariedade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Marighella, no bairro do Aurá. A postagem em suas redes sociais lhe rendeu uma advertência da direção da Unidade no dia seguinte. No vídeo, ele relatava a sujeira e o calor, entre outros problemas.

Tudo começou quando Valentim, debilitado e precisando de sangue, deu entrada na UPA Marighella na última segunda-feira (8/7). Logo depois precisou ser internado e constatou as más condições no local, inclusive no banheiro. “O banheiro podre, praticamente. Tinha baratas também. Logo no começo de janeiro fiquei internado nessa mesma UPA. A situação continua a mesma, não mudou nada”, disse.

Em uma das gravações feita pelo mototaxista em que mostra a precariedade na sala onde estava internado. Nas imagens, ele mostra um problema em um ar-condicionado do espaço. “Invés de gerar ar para a pessoa se resfriar, sai vento do ventilador. Esse é o caos que estamos passando aqui na UPA do Marighella. Temos que deixar as janelas abertas para não sofrermos com o calor. Está abandonada mesmo. (...) Não tem uma limpeza adequada”, afirma Valentim.

Com o compartilhamento dessa filmagem, o homem conta que recebeu uma “bronca” da direção da UPA, que teria alegado que “não era para ele ter feito isso”. Revoltado com o que presenciou e passou na unidade, Junior decidiu se dar alta já na quarta-feira (10/7). “Sai de lá por conta da falta de limpeza e das condições precárias. Não suportava ficar mais naquele lugar”, relata.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (SESAU) explicou que "uma empresa terceirizada e especializada realiza limpeza diária na UPA Marighella 24 horas por dia e uma outra empresa é responsável pela manutenção das centrais de ar condicionado, os quais seguem funcionando normalmente". Além disso, a Sesau comunicou que a Unidade de Pronto Atendimento passa por "manutenção que inclui a pintura das salas de observação, todavia de forma gradual para não haver interferência nos atendimentos de urgência".