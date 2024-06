Idosa está há 20 dias precisando de leito na UPA da Cidade Nova, em Ananindeua

Há 20 dias Selustriana de Carvalho, de 68 anos, precisa de um leito. Desde o dia 8 deste mês que ela está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém. A família de Selustriana, que denunciou o caso nesta quinta-feira (27) à redação integrada de O Liberal, disse que a idosa foi diagnosticada com derrame pulmonar, infecção no sangue e pneumonia. O estado de saúde dela é delicado.

A musicista Rosângela Carvalho da Silva, 33 anos, conta que a mãe tentou realizar o tratamento em Abaetetuba, nordeste do Pará, município de onde elas são, mas não conseguiu. Então a filha de Selustriana a trouxe para Região Metropolitana de Belém com intuito de que a genitora conseguisse melhorar a partir do tratamento ofertado por alguma unidade de saúde pública da região.

“Minha mãe piorou e as minhas irmãs a levaram para a UPA (da Cidade Nova), fizeram uns exames nela e deu que o pulmão estava comprometido. Então veio a constar a pneumonia e infecção no sangue. Logo pediram um leito com urgência. Desde lá estamos correndo atrás desse leito e não conseguimos”, contou.

Segundo Rosângela, a mãe dela não consegue dormir, sentar, tem dificuldades de respirar sem ajuda de aparelhos. A reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), de Ananindeua, e aguarda retorno.