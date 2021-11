Rua Carlos Prestes. no limite entre Belém e Ananindeua, está abandonada pelo poder público

O que um dia já foi asfalto, hoje é apenas buraco e lama. Inconformados com o descaso, os moradores do bairro de Águas Lindas denunciam que a rua Carlos Prestes está abandonada pelo poder público. A via está localizada na área de divisa dos municípios de Belém e Ananindeua.

Morando no bairro há mais de 30 anos, o mototaxista Adailson Monteiro afirma que o problema é antigo e que as gestões municipais não se responsabilizam pela infraestrutura. “ Aqui é uma área limite, então uma Prefeitura joga para outra e nunca fazem o que precisa ser feito.? Já nos reunimos com Belém e Ananindeua, mas ainda não encontramos uma solução. O vemos, são apenas obras paliativas que ajudam um, dois, três dias, mas com algumas chuvas, tudo volta ao lamaçal de antes”, conta o autônomo.

No dia em que a comunidade recebeu a equipe do Ananindeua em Revista, a Prefeitura de Belém enviou alguns trabalhadores no trecho mais crítico da via, tapando os buracos com piçarra. Ação não aprovada por quem passava pelo local. “Isso aí vai é fazer mais lama na nossa rua”, comenta Adailson.

O conselheiro tutelar Bah Aviz vive há 21 anos em Águas Lindas considera que falta cooperação das gestões na administração da área limite e o problema não é exclusivo da Carlos Prestes. “Apesar de nós estarmos cobertos por dois municípios, na verdade, a gente não é assistido por nenhum. Porque um joga para o outro e a comunidade é penalizada. São várias ruas nessa situação. Quando vai se aproximando do inverno, as pessoas não conseguem mais ter a acessibilidade, principalmente aqui na rua Carlos Prestes, Rua Ceará, Rua Amazonas”, conta indignado.

“A gente pede ao poder público que defina essa situação. De quem é esse problema? Prefeitura de Belém? Prefeitura de Ananindeua? O que não podemos aceitar é essa situação pois todo ano, no período chuvoso, é essa dificuldade”, finaliza Aviz.

Rua fica no limite entre os dois municípios (Sidney Oliveira)

O problema da área limite

Para o geógrafo e especialista em planejamento urbano Aiala Colares, seria necessário que ambas as gestões municipais cooperassem, extinguindo o distanciamento dos serviços públicos das áreas de fronteira das cidades.

“A responsabilidade pelos serviços essenciais nessas áreas que correspondem a limites entre um e outro município deveriam ser articuladas a partir de uma cooperação entre as duas Prefeituras. Para assim, as duas cidades definirem o limite de situação de cada uma. Enquanto isso não acontece, o resultado disso é o descaso, abandono e a precariedade, onde a população acaba sendo prejudicada por essa inoperância do serviço público municipal que envolve os dois municípios, a exemplo de Belém e Ananindeua”, considera o doutor em Geografia.

Aiala explica ainda que uma nova delimitação territorial não é a solução. “A questão não é fazer uma nova demarcação, mas sim, uma política orientada de intervenção municipal de forma que isso possa então atender às demandas sociais e levar serviços públicos para essas populações. Enquanto isso não acontece, sobra ineficácia no que diz respeito à presença das gestões municipais nessas regiões”, finaliza.

“Essa rua não é minha”, diz Belém

Questionada sobre planos para atender à comunidade de Águas Lindas, a Prefeitura de Belém informou por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) que a rua Carlos Prestes é apenas da cidade vizinha. “Segundo o CEP dessa rua, a mesma encontra-se no município de Ananindeua”, diz em nota.

Já a Prefeitura de Ananindeua, confirmou por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) que a via em questão é uma área limítrofe entre Ananindeua e Belém. “A via tem um total de 770 metros e a área que é de competência de Ananindeua é de 185 metros que vai da Rua Pernambuco até a Rua Nona Travessa”, afirma.

A Sesan informa ainda que já entrou em contato com a Sesan de Belém solicitando um trabalho em conjunto e ainda aguarda um retorno do órgão.

“A Secretaria faz questão de ressaltar que o que compete a Ananindeua será feito o serviço de drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização e iluminação. A gestão municipal está empenhada em resolver a problemática das áreas limítrofes e busca sempre o diálogo e o trabalho para que a população possa receber os serviços necessários”, finaliza a nota.