Manifestantes bloqueiam BR-316 em apoio ao prefeito afastado de Ananindeua

Após o afastamento do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, do cargo nesta terça-feira (5), um grupo de manifestantes interditou a BR-316, em Ananindeua, em ato de apoio ao gestor.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram centenas de pessoas reunidas na rodovia, entoando palavras de apoio a Daniel. A manifestação se concentrou nas proximidades de um condomínio de luxo, no bairro do Levilândia, no sentido de entrada para Belém.

O bloqueio causou congestionamento no tráfego da principal via de acesso entre a região metropolitana e a capital paraense. Agentes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) foram mobilizados para orientar os motoristas que passavam pelo trecho.

Entenda o caso

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, foi afastado do cargo nesta terça-feira (5) durante a Operação Hades, deflagrada pelo Centro Integrado de Investigação do Ministério Público do Estado do Pará (CI/MPPA). Segundo o MPPA, foram cumpridos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em endereços localizados na região metropolitana de Belém, no interior e fora do Estado do Pará. Com o afastamento cautelar do prefeito Daniel Santos do cargo, o vice-prefeito, Hugo Atayde, deve assumir a função.

Em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta terça-feira (5), o Ministério Público do Pará explicou a investigação que resultou no afastamento de Daniel Santos do cargo de prefeito de Ananindeua. De acordo com o promotor de justiça, o gestor municipal é suspeito dos crimes de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro e corrupção.

"A partir do momento em que se descobre, no curso da investigação, estes desmandos todos que já foram relatados como aquisição de patrimônio com empresas que tenham contratos ativos com a municipalidade, pagando bens para servidores ou agentes políticos do município, isso efetivamente demonstra uma improbidade administrativa, um crime de corrupção e de lavagem de dinheiro", afirmou o promotor de justiça, Arnaldo Azevedo.