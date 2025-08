Baleia econtrada morta em Chaves será removida ou enterrada, diz secretaria

Uma baleia-de-Bryde de 14 metros foi encontrada morta na comunidade de Viçosa, no município de Chaves, no arquipélago do Marajó, nordeste do Pará. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente estuda ações para remover ou enterrar o animal, que está em avançado estado de decomposição.

O caso repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (31), após moradores registrarem a presença do animal encalhado em uma faixa de areia, na maré baixa, em frente à fazenda Periquito. A causa da morte ainda é desconhecida.

Força-tarefa será montada para destinação do animal

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Chaves, José Raimundo Miranda, uma força-tarefa com diferentes secretarias está sendo organizada para garantir a destinação adequada aos restos mortais da baleia. “Estamos nos deslocando para o local para ver a melhor forma possível de enterrar o animal, para que não haja impactos ambientais às comunidades próximas”, explicou.

Ele afirmou que o local onde a baleia apareceu é de difícil acesso e sem moradores no entorno, mas ainda assim será realizada a remoção ou o sepultamento da carcaça em área segura. A intenção é evitar poluição e riscos à saúde pública.

Biólogos do Amapá identificaram a espécie

O animal foi identificado como uma baleia-de-Bryde por biólogos do estado do Amapá, acionados pela secretaria após o alerta feito por pescadores locais. Técnicos se deslocaram até a comunidade de Viçosa para avaliação da situação.

Casos semelhantes já foram registrados no município em 2021 e 2022, segundo Miranda, o que reforça a necessidade de planejamento para ocorrências do tipo.