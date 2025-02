VÍDEO: jovem é engolido vivo por baleia enquanto andava de caiaque

Um homem viveu um momento angustiante ao ser "engolido" por uma baleia jubarte durante um passeio nas águas do Estreito de Magalhães, região localizada entre o continente a norte e a Terra do Fogo e cabo Horn a sul, no sul do Chile. O incidente ocorreu no último sábado (8), enquanto Adrián Simancas, de 24 anos, participava de uma viagem híbrida de trekking – forma de caminhada realizada em trilhas, geralmente em ambientes naturais, como montanhas, florestas e desertos. – e packrafting – atividade que combina o uso de um pequeno barco inflável para navegar em rios e lagos – com o pai, Dell Simancas, de 49 anos. Veja o vídeo!

No vídeo, é possível ver Adrián remando em um caiaque quando foi surpreendido pelo mamífero. O jovem relatou que, por um instante, pensou que havia morrido. No entanto, após ser engolido, ele foi expelido pela baleia poucos segundos depois e conseguiu voltar à superfície ileso.

VEJA MAIS

A dupla afirmou que mesmo após a experiência traumática, continuará fazendo futuras expedições, embora com mais cautela.

Baleia jubarte

A baleia jubarte, cujo nome científico é Megaptera novaeangliae – “grandes asas da Nova Inglaterra”, referência às enormes nadadeiras peitorais e à região dos Estados Unidos na qual a espécie foi identificada pela ciência pela primeira vez é uma das mais conhecidas e mais queridas dentre as grandes baleias que habitam os mares do planeta.



Atingindo até 16 metros de comprimento e podendo pesar cerca de 40 toneladas, as jubartes são facilmente identificáveis pela coloração quase negra do corpo, pela nadadeira dorsal típica da espécie, pelas já referidas grandes nadadeiras peitorais, que podem chegar a ter 1/3 do comprimento do corpo e são geralmente brancas, e pela cauda cuja face inferior possui padrões de coloração em branco e preto, únicos para cada indivíduo, permitindo sua identificação individual.