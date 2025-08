Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita municípios do sudeste do Pará

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses e conhecida como Rainha da Amazônia, visitará dois municípios do Sudeste paraense neste fim de semana. A programação iniciou nesta sexta-feira (1), com a chegada da santa às 16h45 no Aeroporto de Carajás. Ela seguiu para a visita no núcleo de Carajás, às 18h, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Ao longo da programação, que é gratuita e aberta ao público, também haverá visita no município de Curionópolis.

Programação inclui missas e procissão em Curionópolis

No sábado (2), a programação começa às 8h e segue até o fim da tarde. O dia inicia com visita à Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Curionópolis. Às 10h30, acontece a Moto Romaria, com saída da entrada da UFRA Parauapebas.

Às 15h, haverá visita e celebração da Santa Missa na Paróquia Rainha da Paz. Em seguida, às 17h, a imagem será levada à Paróquia São Francisco de Assis para o santo terço e o ofício de Nossa Senhora.

A programação do sábado encerra às 18h, com a Procissão Peregrino da Esperança, que sairá da Igreja São Francisco de Assis em direção à Igreja São Sebastião.

Domingo terá apresentação do cartaz do Círio de Parauapebas

Já no domingo (3), a programação segue com a visita da imagem ao Santuário Nossa Senhora de Nazaré e a apresentação do Cartaz do Círio de Parauapebas, marcada para às 9h.

Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades