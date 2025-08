Seu veículo está com o licenciamento em dia? Veja prazos e como regularizar no Detran-PA

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) alerta os proprietários de veículos sobre a obrigatoriedade do licenciamento anual, que segue o calendário oficial de vencimentos. Neste mês de agosto de 2025, os veículos com placas de finais 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 76, 77, 86, 87, 96 e 97 devem regularizar a situação.

A quitação garante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) e evita multas, pontos na CNH e até retenção do veículo.

O que é o licenciamento anual do Detran?

O licenciamento anual é uma taxa obrigatória que comprova a regularidade do veículo para circulação nas vias públicas. O não pagamento configura infração gravíssima, com multa de mais de R$ 200, sete pontos na CNH e apreensão do veículo.

Como emitir e pagar o licenciamento?

O pagamento é feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Para emitir o boleto, basta:

Acessar o site www.detran.pa.gov.br

Clicar na aba “BOLETO LICENCIAMΕΝΤΟ ΑΝΟ ATUAL”

Prosseguri e, em seguida, informar placa e Renavam do veículo.

O DAE pode ser pago nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú e Santander, até a data de vencimento. Também é possível solicitar o documento de forma presencial nas unidades do Detran e Ciretrans.

E após o pagamento?

Após a compensação do pagamento, o CRLV-e estará disponível para download e impressão:

No site do Detran-PA (na aba "Emissão de CRLV-e")

No aplicativo Carteira Digital de Trânsito

Posso parcelar o licenciamento no cartão de crédito?

Sim. O Detran oferece a opção de parcelamento via cartão de crédito, tanto para débitos em atraso quanto para o pagamento do licenciamento vigente. O processo é feito pelas empresas credenciadas, acessando:

www.detran.pa.gov.br

Descer até “OUTROS ACESSOS”

Clicar em “PARCELAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO”

Escolher uma empresa credenciada

Finalizar o pagamento e aguardar a liberação do CRLV-e

⚠️ Atenção: o parcelamento é feito somente pelas empresas parceiras. O Detran não realiza essa operação diretamente.

Quais placas vencem em agosto de 2025?

Confira o calendário de vencimento para o mês de agosto:

01/08 – Placas com final 76, 86 e 96

08/08 – Placas com final 07, 17, 27 e 37

22/08 – Placas com final 47, 57 e 67

29/08 – Placas com final 77, 87 e 97

O que acontece se eu não pagar o licenciamento?

Segundo o Departamento, circular com o licenciamento vencido é infração grave e pode gerar:

Multa

Pontos na CNH

Retenção do veículo