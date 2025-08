MP aponta evidências de fraudes em licitações para afastamento do prefeito de Ananindeua

Em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta terça-feira (5), o Ministério Público do Pará explicou a investigação que resultou no afastamento de Daniel Santos do cargo de prefeito de Ananindeua. De acordo com o promotor de justiça, o gestor municipal é suspeito dos crimes de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro e corrupção.

"A partir do momento em que se descobre, no curso da investigação, estes desmandos todos que já foram relatados como aquisição de patrimônio com empresas que tenham contratos ativos com a municipalidade, pagando bens para servidores ou agentes políticos do município, isso efetivamente demonstra uma improbidade administrativa, um crime de corrupção e de lavagem de dinheiro", afirmou o promotor de justiça, Arnaldo Azevedo.

Daniel Santos não estava em Belém durante a operação na manhã desta terça-feira. No entanto, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em casas do Condomínio Castanheira, em Ananindeua; na fazenda em Tomé-Açu (nordeste paraense); e em um apartamento alugado ao prefeito, no estado do Ceará (CE).

O promotor de justiça Arnaldo Azevedo informou que a medida cautelar judicial tem 370 laudas. Ele deu detalhes da Operação Hades, coordenada pelo centro integrado de investigação, e afirmou: "O que originou foi que, no primeiro grau, se buscou a evidência de que havia fraudes de direcionamento às empresas que prestavam serviço ao município de Ananindeua, através de procedimentos citatórios fraudados, inclusive com depósitos de empreiteiros nas contas do pregoeiro do município. Isso, por si só, já põe em dúvida a lisura do procedimento de licitatório que a referida empresa ganhou".

De acordo com o promotor de justiça Arnaldo Azevedo, o MP tem em mãos um conjunto de provas documentais e testemunhos. "Além da prova testemunhal, existem provas documentais. Então cabe a ele (prefeito de Ananindeua) esclarecer isso. Acredito até que ele deva esclarecer isso para a comunidade que ele representa. É a única coisa que eu espero dele. O que eu posso dizer a qualquer um dos senhores (jornalistas) é que se os esclarecimentos que forem trazidos para esse processo apontarem pela inocência de qualquer um deles, certamente, é esse caminho que o Ministério Público do Estado do Pará vai tomar", disse o promotor de justiça, durante a coletiva a jornalistas de Belém.