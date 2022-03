Feira Criativa da Mulher: evento em Ananindeua ferece diversos serviços e atrações culturais

Neste sábado (26), a Prefeitura Municipal de Ananindeua, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU), realiza no Complexo Esportivo da Cidade Nova 8 a I Feira Criativa da Mulher. O evento, que tem início às 8h, também conta com o apoio das secretarias municipais de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT); de Saúde (SESAU) e de Cultura (SECULT).

A feira conta também com atrações de dança, música e esporte, sem falar no oferecimento de serviços na área da saúde da mulher e da orientação jurídica. Exposição de artesanato e tenda kids para as crianças também estão dentro da programação, e o mais interessante disso, é que tudo, da organização às apresentações musicais, está sendo realizado por mulheres do município de Ananindeua.

Confira a programação completa da Feira Criativa da Mulher:

08h00 – Abertura com a secretária Leila Márcia;

08h10 – Projeto “Dança é vida” (Profa. Iva Leal)

08h30 – Dicas de Exercícios na Gravidez (SELJ);

08h40 – Aulão de Muay Thai Aeróbico (Mestres da Federação Paraense de Muay Thai);

09h00 – Dicas de Higiene Íntima (Mayara Lima);

09h10 – Show da Cantora Dianna Lima

09h40 – O Manifesto Iaçá (Tarsila Rosa);

09h50 – Saúde Mental da Mulher (SESAU)

10h00 – Show da Cantora Mariza Black;

10h30 – Projeto Hip Hop com meninas (Prof. Domingos);

10h45 – Show da Cantora Melyssa Albuquerque;

11h15 – Projeto Mulheragem (Capoeira);

11h30 – Premiação do Torneio Feminino de Futsal e Vôlei;

11h40 – Grupo Encanto do Tambor;

12h10 – Show da Cantora Marta Mariana;

12h40 – Show da Cantora Rafaela Travassos.

Confira os serviços oferecidos na Feira Criativa da Mulher

ESPAÇO MULHER+SAÚDE

- Vacinação;

- Pressão Arterial;

- Glicemia;

- Agendamento dos exames de Mamografia e PCCU;

- Testagem de HIV, SIFILIS e HEPATITE B e C;

ESPAÇO MULHER+JUSTIÇA

- Defensoria Pública;

- Promotoria do Ministério Público;

- Procuradoria da Mulher;

- 4º Vara Criminal da Mulher Para Paz;

- Comissão da Mulher Ananindeua da OAB;

- F.E.V;

ESPAÇO MULHER+LEGAL

- Emissão de 100 Cédulas de Identidade (RG);

ESPAÇO MULHER+BELEZA

- Corte de Cabelo;

- Design Sobrancelhas;

- Trançado Afro;

ESPAÇO MULHER+ESPORTE

- Avaliação Física;

- Dicas de Nutrição;

EXPOSIÇÃO

- Artesanato.

TENDA KIDS

- Oficina de Slime;

- Oficina de desenho;

- Pintura Facial;

- Escultura de Balão.