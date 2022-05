Concursos de quadrilhas e misses: Inscrições para o Forrónindeua 2022 já estão abertas

A fogueira de São João vai reacender este ano! Em junho, o tradicional arraial de São João de Ananindeua, Forrónindeua, volta a ser realizado de forma presencial entre os dias 18 a 26 do mês junino. A festa será no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão) e já está com inscrições abertas para os concursos de quadrilha e misses.

Interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho. A organização informou que a quadrilha junina vencedora levará para casa, além do troféu, premiação no valor de R$ 20 mil; a segunda colocada a quantia de R$ 15 mil; a terceira R$ 10 mil; e as premiações seguem com valores diferentes até o quinto lugar, do sexto ao décimo cada uma ganha R$ 2 mil.

Os marcadores de quadrilhas e misses - divididas nas categorias caipira, mulata cheirosa, simpatia e LGBTQIA+, também concorrerão a prêmios em dinheiro. As misses caipiras mirins, que abrilhantarão as noites do evento, receberão cada uma o valor de R$ 500.

Este ano vai ter mai uma edição do Forrónindeua (Ascom PMA)

Apenas para moradores de Ananindeua

A Prefeitura Municipal ressalta que só poderão se inscrever no concurso quadrilhas, misses e marcadores que forem do município de Ananindeua. O edital está disponível no site da gestão. Os documentos de inscrição devem ser preenchidos e entregues na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Cidade V, we: 30, nº 311, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h, até o dia 15 de junho.