Arena Pré São João anima Ananindeua a partir desta sexta-feira

Para quem está com saudade da Arena Pré São João, ela está voltando com tudo, e vai comemorar os seus 10 anos com uma mega programação junina, proporcionando muita alegria e diversão aos moradores e visitantes de Ananindeua. O evento começa nesta sexta-feira (20) e segue com apresentações até o dia 30 de maio, no Complexo Esportivo da Cidade Nova 6, na SN22.

Durante os dias do evento o público vai desfrutar de um super concurso de quadrilhas, toadas e misses, além de apresentações Pará folclóricas. Esse ano, a programação homenageará o senhor João Aluísio Assunção, fundador da Quadrilha Tropicaliente, que em 1994 realizou o primeiro concurso de grupos juninos daquela época. De lá pra cá, foi incansável o esforço para melhor atender os grupos juninos e para que anualmente o concurso fosse realizado.

O evento já passou por vários espaços públicos de Ananindeua, de 2010 a 2012 foi realizado no Complexo da Cidade Nova 8. No ano seguinte, 2013, os ensaios foram iniciados na praça Tancredo Neves, na Cidade Nova 4, onde, junto com a associação dos amigos da praça, foi criado o Pré São João Aluísio Assunção. Em 2014 se iniciou oficialmente o que é hoje o maior evento Pré Junino no mês de maio.

Nas últimas edições a Arena recebeu mais de 5 mil pessoas por dia. Caravanas de vários bairros da região metropolitana de Belém e de outras cidades do Estado do Pará participam e prestigiam o evento.

Praça fica lotada durante as apresentações (Divulgação)

Programe-se

Local: Complexo Esportivo da Cidade Nova 6

Data: de 20 a 30 de maio de 2022

Horário: 17h

Endereço: Tv. SN 22, entre as WE 84 e WE85, Coqueiro, Ananindeua

Ao vivo pelas redes sociais da Arena Pré São João (@arenapresaojoao)

Programação

Concurso de toadas da Arena Pré São João

Dia 20/05/22 – Sexta

21:00 - Kawaivan

21:30 - Encanto do Sol

22:00 - Kawaivan

22:30 – Encanto do Sol

23:00 - Kawaivan

23: 30 - Encanto do Sol

Dia 21/05/22 – Sábado

21:00 - Magia da toada

21:30 - Kayapó

22:00 - Kayapó

22:30 - Magia da toada

23:30 - Kayapó

Dia: 22/05/22 – Domingo

21:00 - Guerreiros do Boi

21:30 - Mari

22:00 - Guerreiros

22:30 - Mari

11:00 - Guerreiros do Boi

11:30 - Mari

Concurso de quadrilhas da Arena Pré São João

Dia 27/05/22 – Sexta

21:00 - Os Cangaceiros

21:30 - Sensação Cabra da peste

22:00 - Sabor Marajoara

22:30 - Geração Estrela

23:00 - Flor de Liz

23:30 - Balão de Ouro

00:00 - Pé de Moleque

00:30 - Paraíso Junino

01:00 - Fuzuê Junino

01:30 - Santa Luzia

Dia 28/05/22 – Sábado

20:30 - Renovação Junina

21:00 - Esquadrão Junino

21:30 - Explosão Barbarense

22:00 - Rainha da Juventude

22:30 - Revelação Junina

23:00 - Mocidade Junina

23:30 - Império Abaetetuara

00:00 - Amor de um Mensageiro

00:30 - Roceiros da Amizade

01:00 - Mistura Junina

01:30 - Fúria Junina

02:00 - Encanto da Juventude

02:30 - Arrasta Pé

03:00 - Forró Sanfonado

Dia 29/05/22 – Domingo

19:00 - Encanto Paraense

19:30 - Pipocando na Roça

20:00 - Sedução Ranchista

20:30 - Renovação de São João

21:00 - Encanto de Marituba

21:30 - Explosão da Juventude

22:00 - Flor de Junho

22:30 - Revelação Junina de Igarapé Mirim

23:00 - Tradição Junina do Benguí

23:30 - Roceiros da Barão