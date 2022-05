Ananindeua anuncia concursos de quadrilhas juninas e misses

O arraial junino do município de Ananindeua, o "Forrónindeua" 2022, será realizado entre os dias de 18 a 26 de junho, no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão). A Prefeitura de Ananindeua promete um São João com várias atrações, incluindo concursos de quadrilhas juninas e misses, com a distribuição de prêmios em dinheiro.

As inscrições para os concursos já estão abertas e vão até o dia 15 de junho. A quadrilha junina campeã vai receber um troféu e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 20mil; a segunda colocada, a quantia de R$ 15 mil; a terceira, R$ 10 mil. Também serão premiadosa, com valores diferentes, até o quinto lugar, sendo que, do sexto ao décimo lugares, cada quadrilha vai ganhar R$ 2 mil.

Os marcadores de quadrilhas e misses - divididas nas categorias caipira, mulata cheirosa, simpatia e LGBTQIA+, também concorrerão a prêmios em dinheiro. As misses caipiras mirins receberão cada uma o valor de R$ 500.

Somente poderão se inscrever nos concursos quadrilhas, misses e marcadores que forem do município de Ananindeua.

O edital e as fichas de inscrição estão disponíveis aqui. Os documentos para a inscrição deverão ser preenchidos e entregues na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Cidade V, WE 30, nº 311, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, até o dia 15 de junho.