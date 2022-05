Fundação Cultural do Pará lança editais para quadra junina 2022; saiba como se inscrever

A Fundação Cultural do Pará (FCP) anunciou a abertura das inscrições para o XVIII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que será realizado de 17 de junho a 03 de julho de 2022. O edital foi publicado nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado (DOE).

VEJA MAIS

O concurso é dividido em três categorias etárias: Quadrilhas Juninas e Misses Mirins, que permite a participação de crianças e adolescentes com idade mínima de 7 anos completos e idade máxima de 14 anos completos até a data da inscrição; Quadrilhas Juninas e Misses Adultas para pessoas com idade mínima de 14 anos completos até a data da inscrição; e Misses Mix com idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição.

As inscrições devem ser realizadas pelo formulário de inscrição online até o dia 12 de maio até às 23h59 do dia 01 de junho. Para sua realização da inscrição, o candidato deverá possuir uma conta Gmail para acessar o formulário de inscrição e anexos, assim como cada quadrilha precisará criar um endereço eletrônico, no Gmail, com o nome da mesma para realizar sua inscrição.

Serão inscritas como categorias coletivas as Quadrilhas Juninas Adultas (distribuídas em 50 vagas para Belém e 80 vagas para os demais municípios do estado) e as Quadrilhas Juninas Mirins distribuídas em 15 vagas para Belém e 15 vagas para os demais municípios do estado. A categoria Miss Caipira Mix (adulta) terá 40 vagas disponíveis e será inscrita como categoria individual.

Folguedos Juninos

Além do tradicional concurso de quadrilhas, a FCP torna público o Edital N.º 06/2022, referente ao Prêmio Folguedo Junino 2022, no âmbito do Arraial De Todos Os Santos 2022, publicado também nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial, que tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade às manifestações culturais tradicionais próprias do período junino.

Serão premiados até 80 grupos culturais, no valor de R$ 6 mil cada, ligados às diversas expressões juninas, abrangendo as seguintes categorias: Boi-Bumbá, Boi de Máscaras, Pássaro Junino e Cordão de Pássaro e Bicho, Parafolclórico, Carimbó e Toada. As inscrições devem ser feitas no período de 12 de maio até 23h59 de 01 de junho, por meio de um formulário online disponibilizado abaixo.

As informações sobre os referidos editais poderão ser solicitadas através dos e-mails: edital.quadrilha.fcp@gmail.com e edital.folguedo.fcp@gmail.com e estão disponíveis no site da FCP.