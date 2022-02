Covid-19: Ananindeua retomará calendário de vacinação na quinta (3) e sexta (4)

A vacinação contra a covid-19 será retomada no Município de Ananindeua na quinta-feira (3) e na sexta-feira (4), em virtude do Carnaval. A imunização será retomada das 8 às 12h30, com aplicação da primeira dose Coronavac para pessoas com 6 anos ou mais; primeira dose Pfizer para crianças de 5 anos completos, imunossuprimidas ou não. A segunda dose Coronavac será destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose; a segunda dose Astrazeneca será aplicada em pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso.

VEJA MAIS

A terceira dose será destinada para pessoas que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da segunda dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores, como informa a Prefeitura Municipal.

No momento da vacinação da primeira dose, é preciso apresentar os documentos RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a segunda, terceira ou quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua: