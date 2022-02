Confira o que abre e o que fecha em Ananindeua neste Carnaval

Neste final de semana de Carnaval, o horário de vários serviços será diferenciado em Ananindeua, na Grande Belém. Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas próprias de serviço, a fim de que o atendimento à população não sofra descontinuidade.

O Carnaval é considerado ponto facultativo, ou seja, a decisão de conceder folgas depende do empregador. Cabe às empresas definirem os dias de descanso ou determinar o trabalho normal. Por isso, alguns locais irão funcionar normalmente. Acompanhe o que abre e fecha na cidade neste feriado:

Shopping

Dia 26/02 - SÁBADO

Lojas, quiosques e lazer - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 23h

Supermercado - 8h às 22h

Lotérica - 8h às 20h

Academia - 8h às 19h

Cinema - conforme a programação

DIA 27/02 - DOMINGO

Lojas, quiosques e lazer - das 12h às 22h

Praça de Alimentação - 12h às 22h

Supermercado - 8h às 22h

Lotérica - fechado

Academia - 9h às 15h

Cinema - conforma a programação

Dia 28/02 - SEGUNDA

Lojas, quiosques e lazer - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 22h

Supermercado - 8h às 22h

Lotérica - 08h às 20h

Academia - 6h às 23

Cinema - conforme a programação

Dia 01/03 - TERÇA

Lojas, quiosques e lazer - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 22h

Supermercado - 8h às 22h

Lotérica - fechado

Academia - 9h às 15h

Cinema - conforme a programação

Dia 02/03 - QUARTA

Lojas, quiosques e lazer - das 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 22h

Supermercado - 8h às 22h

Lotérica - 8h às 20h

Academia - 6h às 23

Cinema - conforme a programação

Poder judiciário

As atividades do Poder Judiciário do Estado do Pará nos 1º e 2º Graus funcionam em regime de plantão nos dias 28 de fevereiro e 1º e 2 de março, feriado de carnaval. O experiente regular do Judiciário retornará no dia 3 de março. Magistradas e magistrados de 1º e 2º Graus estão em escala de plantão para atendimento de demandas urgentes.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Pará funcionará em regime de plantão durante o feriado. Quem precisar de algum serviço, pode acionar o órgão por meio do (91) 98154-9983, que também é WhatsApp.

26 e 27/02/2022:

Defensora Ana Alice Neves Caldas Figueiredo e a técnica Fernanda Maria da Silva Alencar.

28/02, 01 e 02/03/2022

Defensora Ana Laura Macedo Sá e a técnica Milka Abreu Nauar.

Serviços da Prefeitura de Ananindeua

De segunda (28) até a quarta-feira (2), estarão funcionando normalmente em Ananindeua os serviços essenciais como coleta de lixo doméstico, limpeza pública, iluminação pública, pavimentação, coleta de entulhos. Os agentes de trânsito também estarão de plantão durante todos os dias para atender as demandas da cidade.

Todas as Secretarias estarão fechadas para atendimento ao público, retornando com as atividades no dia 3 de março.

O atendimento nos Centros de Acolhimento da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) permanecerá normal. Já o Parque Seringa estará fechado para manutenção na segunda-feira (28). Nos demais dias funcionará de 6h às 12h, 15h às 17h.

Saúde pública

A população de Ananindeua terá os serviços de atendimento à saúde disponíveis nas quatro UPAS e nas 3 Unidades de Urgência e Emergência, que contam com equipe de profissionais especializados para o atendimento ininterrupto (24 horas) de urgência e emergência.

Unidade de Urgência e Emergência do Jaderlândia - Conjunto Jaderlândia, Rua G ;

Unidade de Urgência e Emergência de Águas Lindas - Rua Oswaldo Cruz, s/n. (rua principal) Anexo à Policlínica;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova –Distrito Industrial - Primeira Rua Rural, n º 02;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Helder Câmara– Cidade Nova - Cidade nova 2, WE 16. s/n;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella – Aurá - Rua Zumbi dos Palmares, s/n;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg – Icuí - Estrada do Icuí, nº 895;

Unidade de Urgência e Emergência do PAAR - Conjunto PAAR, Avenida Rio Solimões, Coqueiro.

Haverá também, uma programação com distribuição de 40 mil preservativos e testagem de HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

Confira o cronograma

Dia 22/02 – Manhã: Atividade de testagem de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, na UBS Ananindeua (Centro);

Dias 24 e 25/02 – Manhã: Campanha de Prevenção com distribuição de preservativos nas feiras do PAAR, Cidade Nova IV e Mercado Municipal de Ananindeua;

Dia 26 e 28/02 – Manhã: Campanha de Prevenção com distribuição de preservativos no Terminal Rodoviário (BR 316).

(Dinei Souza, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)