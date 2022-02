Ananindeua manterá testagem de covid-19 durante o Carnaval

O município de Ananindeua segue com os testes para a covid 19 nas UPAS e Unidades de Urgências e Emergências no período de Carnaval. O calendário de testagem vai do dia 28 (segunda-feira) a 4 de março (sexta-feira). Os testes deverão ser realizados em pessoas que apresentarem sintomas gripais, como tosse, dor de cabeça e coriza.

Os documentos necessários para testagem da Covid são:

RG

CPF ou Cartão SUS.

Confira os pontos:

Atendimento 24 horas: