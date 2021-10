Confira a coluna de Jefferson Hoenisch desta sexta-feira, 15/10

1 - ANIVERSARIANTE

Bispo Arlindo Silva, atual secretário de segurança de Ananindeua, é o ilustre aniversariante desta sexta-feira (15).

2 - COLETIVA

Alcindo Junior, empresário e produtor cultural do município, ao lado de Fafá de Belém durante uma coletiva de imprensa com a artista paraense.

3 - ESPETÁCULO

O prefeito Dr. Daniel e a primeira dama Alessandra Haber assistiram ao espetáculo infantil “Pedro e o Lobo”, acompanhados dos filhos Júlia e Davi, no Theatro da Paz.

4 - ANIVERSÁRIO

O Happy Birthday da jornalista Jackie Carrera, que cuida de toda a comunicação da Prefeitura, é neste domingo (17). Parabéns, mana!

5 - TRIBUTOS

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef), oferece à população descontos e parcelas especiais para o pagamento de débitos tributários no município, com descontos de até 90%. Para aderir ao Programa de Retomada da Economia, o contribuinte terá que se deslocar até a sede da Segef, na estrada do Maguari.

6 - CAMPANHA

Na clássica disputa Remo e Paysandu, o Batalhão de Eventos da Polícia Militar do Pará lançou a Campanha "Todos Contra a Importunação Sexual nos Estádios de Futebol", em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher do Pará. Na ocasião, a procuradora da mulher e deputada estadual Prof. Nilse, apresentou a proposta de Lei para criar a Campanha Permanente Contra a Importunação Sexual de Mulheres nos Estádios do Pará.

7 - SOCIETY

No Distrito de Ananindeua, a Pit Stop 2.0 faz sucesso, reunindo a high society ananindeuense. Na foto, Sabrina Vitelli, proprietária da nova casa noturna, com a cantora Aretuza e a empresária Dani Souza, da Espaço Gio e BR Mídia.