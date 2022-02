Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 4 de fevereiro

IPTU COM DESCONTO

Até o próximo dia 10 de maio, a Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF), oferece 20% de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única. O boleto promocional pode ser enviado por meio de correspondência, via Online (site da prefeitura) ou na própria sede da secretaria, assim como no balcão de atendimento da instituição, “Atende fácil”, na Estação Cidadania do Shopping Metrópole.

CASAMENTO

Tá chegando a hora! Lorena Marçal e Renan Normando, vereador de Belém, vão subir ao altar no próximo dia 19, em uma linda cerimônia para o tão esperado "SIM". O Pré Wedding é de Carol Marques, fotógrafa disputadíssima entre os noivos.

Casamento (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

Manoel Pioneiro, ex-prefeito de Ananindeua, comemorou mais um ano de vida ao lado da família e foi muito felicitado por parte de seu vasto círculo de amizades. Sendo assim, nossos parabéns ao ilustre aniversariante da semana!

Aniversário (Divulgação)

PASSAPORTE

O serviço para emissão de passaporte continua normalmente na Delegacia de Imigração da Polícia Federal, no Shopping Metrópole Ananindeua. Os interessados devem acessar o site e preencher o formulário online, efetuar o pagamento e aguardar 24h para a compensação da GRU. Após estas etapas, retorna ao site e agendar o atendimento presencial, que acontece das 7h às 18h. O posto fica localizado no piso L1, com entrada pela BR-316. O uso de máscara é obrigatório.

Passaporte (Ygor Brasil)

ANIVERSARIANTE

A queridissíma jornalista Daleth Oliveira, repórter e colunista das melhores do Ananindeua em Revista, completa 27 aninhos no próximo dia 08. Receba todo nosso carinho nesta data especial.

Aniversário (Divulgação)

PAIS EXEMPLARES

A pequena princesa Júlia completou 5 aninhos no dia 25 de janeiro. Os papais, doutor Daniel Santos e doutora Alessandra Haber, deram exemplo de amor à vida ao levar a irmã do Davi, de 4 anos, para vacinar contra a Covid-19.

Pais exemplares (Divulgação)

VEREADORA DE BERÇO

A vereadora Geisi Fênix faz aniversário neste sábado, dia 5.