Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 26/11

BLACK FRIDAY

Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, o Shopping Metrópole Ananindeua realiza a tradicional Black Friday. Durante os três dias de ofertas, as lojas oferecem descontos para os clientes. Para festejar esse momento, a cantora Valéria Paiva, da Banda Fruto Sensual, agitou a Virada Black Friday, nesta madrugada, do dia 25 para 26, na praça de alimentação.

FITA 2021

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), apresenta Ananindeua para o mundo durante a programação da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), que ocorre de 25 a 28 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. Pela primeira vez, o município de Ananindeua participa do evento, onde serão destacados os encantos e belezas da cidade que chamam atenção pelos balneários, ilhas e comunidade quilombola.

ANIVERSARIANTE

Rui Begot, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, é o ilustre aniversariante da semana. Para celebrar a idade nova entre amigos e familiares, será celebrada, nesta sexta-feira (26), uma missa em Ação de Graças, na Igreja São Pio X (BR 316, KM 06).

Rui Begot, presidente da Câmara Municipal de Vereadores (Divulgação)

BAILE DE DEBUTANTES

A super competente Suzi Baia, presidente do Rotary Club de Ananindeua, comanda neste sábado (27) o Baile de Debutantes deste ano. A festa tradicional da sede rotaryana no município vai reunir 12 meninas que realizam o sonho de festejar os 15 anos com tudo que tem direito.

A super competente Suzi Baia, presidente do Rotary Club de Ananindeua (Divulgação)

POMBINHOS

O vice-prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, apareceu todo romântico nesta semana nas redes sociais. O motivo foi os 13 anos de casamento com Giselle Remor. O clique do casal apaixonado é de Carol Marques.

O vice-prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, e sua esposa (Divulgação)

SANKOFA QUILOMBOLA

Em alusão ao "Dia Nacional da Consciência Negra", comemorado no último dia 20, a Comunidade Quilombola do Abacatal, receberá neste sábado (27) o festival cultural "Sankofa Quilombola", organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), com uma recheada programação. Terá excursão pela Casa de Farinha, Caminho das Pedras, Quintal Agropastoril e Rio Uriboquinha, além de degustação de culinária, exposição de fotografia, feira do Quilombo, apresentação musical e de dança, desfile e atividades recreativas para as crianças.

Festival cultural "Sankofa Quilombola" (Ascom PMA)

O LIBERAL NO SENADO

O diretor de conteúdo do Ananindeua em Revista, Daniel Nardin, participou nesta semana da sessão online promovida pelo Senado Federal em homenagem aos 75 anos do Jornal O Liberal. O autor do requerimento, senador Zequinha Marinho (PSC-PA), destacou que o veículo sempre soube tratar de interesses do leitor paraense.