Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 25 de março

Descontos especiais

A temporada de descontos continua no Shopping Metrópole Ananindeua em alusão ao “Dia do Consumidor”. Até o próximo dia 31, o público pode aproveitar ofertas especiais, através de QR Code. Basta que o cliente direcione o seu celular, faça a leitura do código e confira os descontos na loja selecionada.

Niver

O empresário Sullivan Lopes completou mais um ano de vida na última quinta-feira (24), ao lado de sua digníssima esposa Sabrina Souza.

Mais um ano de vida (Divulgação)

Em família

Dra. Adriana Cardoso, escolhida entre as “Mulheres do Ano” em uma recente premiação, trocou de idade no último dia 19. A médica veterinária e atual secretária de urbanismo de Ananindeua, comemorou o aniversário ao lado do marido, Fhillipe Novaes, e dos três filhos.

Em família (Divulgação)

Aniversariante da semana

Neste domingo (27), é dia de dar parabéns para Fábio Figueiras. O deputado estadual e ex-vereador de Ananindeua celebra a data com um Culto na Igreja Batista Renascer, no Distrito Industrial.

Aniversariante da semana (Divulgação)

Nova fase

Aline Alves está feliz da vida com a nova fase de sua vida e de sua carreira. A cearense é a primeira vencedora de um reality musical do Pará e segue com sua agenda de shows em Belém e Ananindeua.

Nova fase (Divulgação)