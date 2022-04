Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 15 de abril

LAMBATERIA ANANINDEUA

Mais uma Lambateria Ananindeua, em sua terceira edição, invade o Black Pub, neste sábado (16), a partir das 21h. A noite vai ferver com as apresentações do Grupo Parananin, Félix Robatto e Nelsinho Rodrigues. Na discotecagem, a DJ residente da festa: Rebarbada. Imperdível!

COLEÇÃO VERÃO 2022

Os empresários locais, Igor Silva e Marília Mota, planejam os últimos detalhes para lançar a coleção Verão 2022. Será um encontro de sol e mar num desfile surpreendente com supermodelos.

CASA DE PÁSCOA

A Casa de Páscoa, presente no Shopping Metrópole Ananindeua, segue com a programação até o próximo dia 21. Além da diversão na piscina de bolinhas, as crianças podem ganhar prêmios deliciosos. Para participar dessa aventura, é necessário realizar um cadastro no espaço infantil, localizado no piso L2. O funcionamento é de acordo com o horário do shopping.

PEDAL ECOLÓGICO

O “Eco Pedal” acontece na manhã deste sábado (16), na Ilha de João Pilatos, passando pelas comunidades de Nova Esperança e Bela Vista. A saída do passeio ciclístico, organizado pela empresa de Turismo Sustentável Grão Ipá, será às 8h pelo porto do Surdo, no Curuçambá. Além da trilha ecológica, terá exposição e venda de produtos artesanais feitos por mulheres que vivem na cidade e moram na região das Ilhas, e ainda um almoço regional no restaurante Sal da Terra, com direito a banho de rio e sorteio de brindes. Mais informações pelo (91) 98615-3968 e também no IG @graoipa.

ANIVERSÁRIO

O ariano Gustavo Jucá, recém formado em administração, fez aniversário nesta semana e comemorou a chegada dos 3.2 ao lado de pessoas especiais.

NOVA FASE

Wellyngton Coelho tem muitos motivos para sorrir e comemorar a nova fase de sua vida. Além de completar 30 anos, se destaca na coordenação da comunicação da Fundação Cultural do Pará.

JUNTINHOS

Luana Pacheco e o maridão Paulo Victor Sarmanho curtiram juntinhos a Feijoada com Pagode, a convite da Link Produtora, no Club Caixaparah.