Círio de Ananindeua: Nossa Senhora das Graças recebe homenagens dos devotos neste domingo (24)

O 81º Círio de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa foi vivenciado de forma expressiva por devotos e fiéis em geral na sede do município de Ananindeua na manhã deste domingo, dia 24, último do mês de novembro. Com o tema "Maria, Senhora da Medalha Milagrosa, ensina teu povo a rezar", o Círio contou, antes da saída da procissão, com a celebração da Santa Missa às 7h na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no Maguari. A cerimônia litúrgica foi presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro. Por volta das 8h, a romaria dos devotos saiu pela ruas da cidade.

Essa procissão com milhares de participantes seguiu pela avenida Cláudio Sanders, alcançando a rodovia BR-316, para, então, chegar, logo depois, à Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Ao longo do percurso, famílias reunidas na frente das casas e fiéis de todas as idades em diversos espaços nas vias públicas saudaram a passagem da imagem da santa, fazendo orações. Muita gente se emocionou ao se encontrar próximo da imagem da Mãe de Jesus.

A chegada da imagem da santa padroeira em uma Berlinda ornamentada e conduzida pelos devotos, no Santuário se deu por volta das 10h. A Santa Missa foi celebrada na igreja, a cargo do pároco reitor, padre Jefferson Santos.

"O Círio é o momento em que nós renovamos a nossa fé interior em Jesus, a nossa devoção a Maria, o nosso carinho especial a ela, o nosso modo de dizer 'Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção em nossas vidas!', porque Maria faz parte de nossas vidas, Maria caminha conosco", enfatizou o padre Jefferson Santos em sua mensagem de Círio.

Ele destacou que a Igreja Católica, a convite do nosso Santo Padre, está vivendo o Ano da Oração, em preparação ao grande Jubileu em 2025. "À Maria, pedimos que nos ensine a rezar, assim como ela esteve intimamente ligada a Deus, plenamente ligada em Deus, que nos ajude a crescer nessa intimidade com o Senhor", completou.