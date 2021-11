Primeiro 'Harry Potter' será exibido em 3D neste domingo nos cinemas; confira a programação

Em novembro de 2001, o mundo dos trouxas foi completamente modificado pelo universo bruxo. E se você compreendeu bem essa frase, com certeza foi mais um dos impactados pelo fenômeno "Harry Potter". O universo mágico que envolve todas as aventuras de Harry, Rony e Hermione se tornou um clássico atemporal, que segue encantando pessoas de todas as idades.

Para celebrar esse fenômeno e comemorar os 20 anos de estreia do primeiro longa da franquia, a Cinesystem vai exibir “Harry Potter e a Pedra Filosofal” em 3D. A exibição será realizada neste domingo (21) em todo o Brasil, inclusive em Ananindeua, nas salas do Shopping Metrópole.

Para garantir os ingressos, basta acessar o site ou ir até os guichês de atendimento presencialmente.

Sena do filme A Crônica Francesa (Victor Nylander NUCOMSEAC)

Filmes que acabaram de chegar

Quatro novos filmes começaram a ser exibidos nesta semana, adicionando comédia, fantasia, terror e romance à programação do cinema de Ananindeua. Confira as novidades abaixo:

Ghostbusters: Mais Além: no longa, nós acompanhamos a história de quando uma mãe solteira e seus filhos se mudam para uma pequena cidade, eles começam a descobrir sua conexão com os caça fantasmas originais e o legado secreto que seu avô deixou para trás. Classificação indicativa 12 anos, contém violência e linguagem imprópria.

Noite Passada em Soho: o filme acompanha Eloise (Thomasin Mckenzie), uma jovem apaixonada por design de moda que consegue, misteriosamente, voltar à década de 1960. Lá, ela encontra Sandy (Anya Taylor-Joy), uma deslumbrante aspirante a cantora por quem é fascinada. O que ela não contava é que a Londres dos anos 1960 pode não ser o que parece, e o tempo passa cada vez mais a desmoronar, levando a consequências sombrias. Classificação indicativa 16 anos, contém drogas, violência e conteúdo sexual.

A Crônica Francesa: a obra serve como uma carta de amor aos jornalistas. Ambientada em um posto avançado de um jornal americano em uma cidade pacata fictícia na França do século XX, o filme traz à vida crônicas e coleções de histórias publicadas no jornal "The French Dispatch Magazine". O filme conta com artistas como Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Willem Dalfoe e outros grandes nomes de Hollywood. Classificação indicativa 14 anos, contém drogas, nudez e conteúdo sexual.

Chernobyl - O Filme: O filme conta sobre as consequências da explosão na usina nuclear de Chernobyl, quando centenas de pessoas sacrificaram suas vidas para limpar o local da catástrofe e para prevenir um desastre ainda maior que poderia ter tornado grande parte do continente europeu em uma zona inabitável. O improvável herói do filme é um bombeiro da usina. Classificação indicativa 14 anos, contém drogas, nudez e conteúdo sexual.

Cena de Chernobyl - O Filme (Copyright Condor Film)

Cinepet exibe Ghostbuster - Mais Além

Tirem as crianças da sala? Não! Levem os pequenos e os pets para uma sala mais do que especial: a do cinema! Chegou a hora do CinePets, sessão de cinema pet friendly desenvolvida pela Cinesystem, que neste sábado (20) vai celebrar a amizade pura e divertida de pets e crianças, exibindo o longa“Ghostbuster - Mais Além”, filme de fantasia e aventura, às 14h15.

Para que a experiência dos tutores e seus cachorros seja a mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme.

As normas de distanciamento social e protocolos de bem-estar também são aplicadas com rigor e devem ser seguidas por todos. Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão.

Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água - em recipientes adequados - são permitidos.