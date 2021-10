O terror está de volta nas telas dos cinemas; veja a programação

Atenção, fãs da franquia Halloween: o sucesso de terror está de volta às telas dos cinemas de todo o mundo com a décima segunda sequência, Halloween Kills: O Terror Continua. O longa começou a ser exibido no Cinecystem, do Shopping Metrópole, nesta quinta-feira (14) e ainda não tem previsão de sair da programação.

No filme, depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continuam.

Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade. O longa não é recomendado para menores de 16 anos.



Outras estreias

O Último Duelo: é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager. O drama não é recomendado para menores de 16 anos.

Amarração do Amor: na comédia nacional, acompanhamos Lucas (Bruno Suzano) e Bebel (Samya Pascotto), um casal apaixonado que decide oficializar a união para todos. Mal sabem eles que a religião vai ser um ponto de discórdia entre suas respectivas famílias. Enquanto o pai da noiva, Samuel (Ary França), luta para fortalecer as tradições judaicas dentro de casa; Regina (Cacau Protásio), mãe de Lucas, se esforça para que seu filho leve para sua futura família as tradições da umbanda. O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Fátima – A História de um Milagre: em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima em um dos principais lugares de peregrinação. O drama é recomendado para menores de 12 anos.

CINE PET

Tirem as crianças da sala? Não! Levem os pequenos e os pets para uma sala mais do que especial: a do cinema! Chegou a hora do CinePets, sessão de cinema pet friendly desenvolvida pela Cinesystem, que neste sábado, 16, vai celebrar a amizade pura e divertida de pets e crianças, exibindo o longa “007 - Sem Tempo para Morrer”, filme ação e suspense não recomendado para menores de 14 anos na sessão das 14h15.

Programação completa válida do dia 14 a 20:

Venon 2: todos os dias, de 14h às 22h

Amarração do Amor: todos os dias, de 15h15 às 20h35

Patrulha Canina - O Filme: domingo à sexta, às 16h15; sábado às 17h30

007 - Sem Tempo Para Morrer: domingo a sexta às 15h, 18h15 e 21h30; sábado às 14h15 e 19h20

Halloween Kills: todos os dias às 20h30

O Último Duelo: todos os dias, de 14h45 às 20h45

Shang-chi: todos os dias, 16h45 e 21h45

Fátima - A História de um Milagre: todos os dias às 18h30 e 21h20