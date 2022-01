CinePets exibe Turma da Mônica para crianças acompanhadas de seus pets nos cinemas

Tirem as crianças da sala? Não! Levem os pequenos e os pets para uma sala mais do que especial: a do cinema! Chegou a hora do CinePets, sessão de cinema pet friendly desenvolvida pela Cinesystem, que neste sábado (15), às 13h30, vai celebrar a amizade pura e divertida de pets e crianças, exibindo o longa nacional “Turma da Mônica: Lições”, uma sequência de “Laços”.

Criado em 2019 pela Cinesystem, o projeto se tornou uma atração recorrente: todo terceiro sábado do mês, cães e humanos têm um encontro marcado em frente às telonas. Mais de 4 mil pessoas – e muitos pets – já participaram da ação.

No filme, Mônica (Giulia Benitte) é transferida para outra escola, desencadeando a separação do grupo formado por ela, Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). A decisão foi tomada pelos pais dos quatro amigos, que acham que eles estão passando tempo demais juntos e que isso pode prejudicá-los em suas responsabilidades.

A partir dessa ruptura, eles são forçados a encontrarem novos amigos e enfrentarem seus próprios medos e inseguranças, e decidem tomar uma medida drástica: fugir. A turma terá então que encarar as consequências de suas decisões, amadurecer e descobrir o real valor e sentido da palavra amizade.

Como funciona

Para que a experiência dos tutores e seus cachorros seja a mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme.

As normas de distanciamento social e protocolos de bem-estar também são aplicadas com rigor e devem ser seguidas por todos. Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão.

Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água - em recipientes adequados - são permitidos.