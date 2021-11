Câmara de Ananindeua reconhece cosplay como manifestação cultural popular

Em sessão ordinária da Câmara de Ananindeua, realizada na terça-feira (23), o Projeto de Lei (PL) que reconhece o Cosplay como manifestação cultural popular foi aprovado com unanimidade no primeiro turno. O texto é de autoria do vereador Aurélio Rodrigues (Republicanos) e deve ser votado novamente na próxima semana.

Cosplay é uma atividade que consiste em se fantasiar representando um determinado personagem com rigor, usando acessórios e outros artigos. O costume se originou nos Estados Unidos, em 1970, quando uma convenção promoveu a entrada gratuita de pessoas fantasiadas de super-heróis.

Normalmente os cosplayers se fantasiam a partir de personagens japoneses contidos em animes, mangás e videogames, produzindo sua própria fantasia, sua apresentação e até mesmo o desenvolvimento do cenário. A atividade permite que adultos, adolescentes e crianças participem juntas deste processo, criando vínculos entre diferentes idades.

Caso seja sancionado pelo prefeito Daniel Santos (MDB), será instituída a livre a manifestação e a realização de eventos para esse segmento em locais públicos no município, observados os limites e condições impostas pela legislação em vigor.

Para o autor da proposta, o cosplay não é apenas um passatempo de quem gosta de desenhos animados e quadrinhas, por vezes, também é geração de emprego. “Trata-se de um hobby, porém em alguns casos específicos, passa a se caracterizar como uma profissão, visto que muitos artistas, tais como cantores e animadores se fantasiam como forma de sustento, sendo o trabalho destes de extrema importância, pois, o profissional desta área é capaz de transmitir ao público entretenimento e uma versão idêntica em escala real dos seus personagens prediletos”, diz Aurélio no texto encaminhado à Câmara.

“Estas pessoas são responsáveis por interpretar uma versão dos personagens de quadrinhos, séries, filmes e videogames, aguçando a imaginação dos espectadores. Além disso, os cosplayers também têm atividades sociais, como campanha de doação de sangue e visitas a hospitais. Então eles são muito importantes para nossa sociedade”, justifica o parlamentar.

Super herói também doa sangue

Marcos Santos tem 45 anos, é administrador de condomínios, mas sua paixão está na arte do cosplay. Há quatro anos, sempre que pode, ele se dedica a visitar hospitais, creches, ajudar em campanhas de doação de sangue e por isso, fica feliz pelo reconhecimento da Câmara.

“Sempre gostei de me vestir de herói, vilão, me produzia para Carnaval. Até que um dia me chamaram para participar de um grupo para visitar crianças e hoje estou aqui. Esse reconhecimento é um grande incentivo para gente, dá mais força pro nosso trabalho”, comemora.

Para Marcos, a atividade não alegra apenas quem o assiste, mas também a si mesmo.” Cosplay para mim é prazer, é alegria, salvação, fazer uma criança sorrir, que é o que me faz mais feliz. Às vezes, estou triste e me fantasio e já melhorou. Isso é um remédio”, diz o administrador.

No grupo em que faz parte, o Supremos, ação social é o alvo de todas as programações. “A gente sempre faz eventos sem cobrar ingressos, apenas alimentos não perecíveis para doarmos. Além das campanhas de doação de sangue. Da última vez, o Hemopa nos deu uma meta de arrecadarmos 50 bolsas de sangue, mas ao final da campanha, conseguimos 250”, finaliza.

Projetos encaminhados para comissões

Durante a sessão desta terça-feira (23) dois projetos foram encaminhados para as comissões da Casa Legislativa para, dependendo do parecer de cada uma delas, serem votados pelos vereadores na próxima semana. Confira os PL tramitando na Câmara:

Projeto de Lei nº 086/2021: dispõe sobre a alteração da denominação da Estrada do Guajará para Avenida Professor Amintas Pinheiro, no Bairro do Icuí.Origem: Poder Legislativo, de autoria do vereador Aurélio Rodrigues (Republicanos)