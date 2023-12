Ananindeua: primeira fase do calendário de Pré-Matrícula Escolar vai até o dia 17 deste mês

Foi divulgada, nesta segunda-feira (11), a primeira fase do Calendário de Pré-matrícula da rede municipal de ensino de Ananindeua. Esta primeira etapa inicia com a confirmação de matrículas de alunos que já estudam nas 23 Unidades de Educação Infantil (Cmreis e Ueis). Os pais ou responsáveis devem estar atentos à confirmação de matrícula, que deve ser realizada entre os dias 11 e 17 deste mês de dezembro.

Os responsáveis pelos alunos devem comparecer à coordenação escolar em que seu filho estuda para realizar a confirmação de matrícula. Após esse período, a próxima etapa é para confirmação de matrícula dos alunos das 65 escolas de Ensino Fundamental I, II e para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A convocação estará aberta entre os dias 18 a 24 de dezembro e os responsáveis ou pais de alunos também deverão comparecer à secretaria da instituição de ensino.

Em seguida, no período de 26 a 29 de dezembro, estará disponível a confirmação de matrícula de continuidade de estudos dos alunos das turmas do Pré II. Essas turmas irão para outra unidade de ensino para cursar o 1º Ano, já os alunos do 5.º Ano irão para outra instituição de ensino para cursar o 6º Ano. A convocação também deverá ser feita na secretaria da escola.

Os alunos novos que desejam fazer a pré-matrícula podem realizar a inscrição a partir do dia 02 de janeiro de 2024. As matrículas serão feitas pelo Sistema de Gestão Escolar I-Educar, que será disponibilizado de forma pública somente na abertura do terceiro período, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semed). O link ficará disponível na página da secretaria.

Serviço:

Confirmação de Matrículas

Educação Infantil

Data: 11 a 17/12/2023

Ensino Fundamental I, II e EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Data: 18 a 24/12/202

Continuidade de estudos

Pré II e 5º Ano

Data: de 26 a 29/12/2023

Pré- Matrícula 2024

Alunos novos

Data: 02 a 10/01/2023

Período de inscrições para as novas vagas disponíveis. Apenas pelo Sistema I-Educar Ananindeua. Link será publicado apenas na data de início do período de Pré Matrículas para novos alunos ( dia 02/01/2024).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)