Vencedores da Olimpíada Pedagógica de Ananindeua serão premiados com viagem internacional

A primeira avaliação da Olimpíada Pedagógica de Ananindeua (OPA) já tem data marcada. Ao todo, 6.002 estudantes da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua (RME) estão inscritos. Participam da edição 2023 os alunos do 5º e 9º Ano, de 67 unidades escolares participantes. As turmas que ficarem em 1º lugar neste ano serão premiadas com uma viagem internacional à Europa, com passeios em Portugal e no parque da Disney, na França. A informação foi confirmada pelo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

No dia 27 de Junho, os inscritos farão a prova de língua portuguesa e de matemática. Já no dia 29 de Junho, será aplicada a prova de produção textual. Cada turma fará as provas no seu respectivo turno (manhã ou tarde). São 40 questões ao todo, sendo 20 de português e 20 de matemática.

Josilene dos Anjos é mãe da estudante Maria Clara, de 14 anos, que sonha em conhecer a Disney por meio da Olimpíada Pedagógica de Ananindeua (OPA) (Ricardo Anajás)

Vale lembrar que, entre os dias 28 e 30 Março os estudantes das turmas de 5º e 9º Ano, da RME de Ananindeua, fizeram a 1ª Avaliação Diagnóstica de 2023. O foco das provas foram as áreas de língua portuguesa e matemática, justamente para que os alunos pudessem se preparar melhor para a OPA e para que os professores e escolas pudessem diagnosticar os pontos a melhorar e estratégias a tomar a fim de melhorar o desempenho das turmas nas provas futuras.

Instituída pela Lei Municipal n.º 3.303, a OPA dispõe de regras e critérios. Nos anos ímpares, como é o caso do ano de 2023, as três turmas de 5° ano e as três turmas de 9° ano da Rede Municipal de Ananindeua (RMA) com melhor desempenho em português e em matemática vão ter o reconhecimento. Em anos pares, como em 2024, quem vai participar são os alunos de 4° e de 8° ano.

A estudante Maria Clara tem 14 anos e cursa o 9º Ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Mais e Silva (EMEF) e confessa querer muito conhecer mais sobre o universo dos personagens da Disney, além, é claro, de poder conhecer museus e a cultura local dos lugares por onde passar. “Eu achei ótimo esse projeto, porque tem bastante incentivos para nós alunos. A gente vai se empenhar bastante, nós vamos estudar o ano todo e vamos nos ajudar mutuamente para sermos os primeiros nessa fila”, reconhece a estudante.

A mãe de Maria Clara, Josilene dos Anjos, de 36 anos, diz que a filha é bem empenhada em seus objetivos. “Ela se esforça, é bastante estudiosa e dedicada em tudo que faz, é meu orgulho e orgulho do pai. Eu vou torcer não só por ela, mas também pela turma toda”, contou, feliz com as expectativas de que a filha possa viajar ao exterior por meio da Prefeitura de Ananindeua.