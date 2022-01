Ananindeua começa a vacinar crianças contra covid-19 neste sábado (15)

A partir das 8h deste sábado (15), crianças com 11 anos completos, que tenham deficiência permanente ou comorbidades, além das crianças na mesma faixa etária de 11 anos indígenas ou quilombolas, podem ser vacinadas contra covid-19 em Ananindeua. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que ao todo foram enviados para o município 3.280 doses do imunizante que, neste primeiro momento, serão administradas neste grupo prioritário.

Para atender este público-alvo, a gestão municipal está disponibilizando 11 pontos de vacinação, que vão funcionar das 08h às 12h30. A vacinação será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no público infantil, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo 2010/estimativa 2012, o município de Ananindeua possui 59.440 crianças na faixa etária de 05 a 11 anos.

Os documentos necessários são: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, Laudo médico comprovando a comorbidade e RG do responsável. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Quem pode se vacinar?

- Crianças com 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades

- Crianças com 11 anos indígenas ou quilombolas

Horário: 08h às 12h30

Documentos necessários: Cartão SUS ou CPF, Laudo médico e RG do responsável.

Locais:

Águas Lindas

Local: CREI Irmã Dulce.

Endereço: Rua Osvaldo Cruz.

Júlia Seffer

Local: CREI Ana Lúcia.

Endereço: Rua 03 do conjunto Júlia Seffer.

Guanabara

Local: UEI Irmã Nair

Endereço: Rua Parabor, s/n.

Levilândia

Local: EMEF José Maria Moraes e Silva

Endereço: BR 316, 2636, Km 08.

Distrito Industrial

Local: EMEF Maria Emília Antunes.

Endereço: 1ª Rua Rural.

Maguari

Local: EMEIF Amélia Reis.

Endereço: Passagem Nova Itabira, 20.

PAAR

Local: EMEIF Núcleo de Estudos Oliveira.

Endereço: Conjunto PAAR, Travessa Amatuara, Q 42, 2.

Cidade Nova 2

Local: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo.

Endereço: Tv. We 16, 17.

Icuí

Local: Usina da Paz Icuí.

Endereço: Estrada do Icuí Guajará.

Jaderlândia

Local: EMEF Nova República.

Endereço: Rua Nova República, 167.

Jaderlândia

Local: UEI Vereador Sebastião Alves. Endereço: Rua Tapajós, 06.