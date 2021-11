Ananindeua aplica 3ª dose em idosos e imunossuprimidos com 35 anos ou mais nesta sexta

Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue vacinando com a terceira dose do imunizante contra a covid-19. Desta vez, o público-alvo é formado por pessoas imunossuprimidas com 35 anos ou mais e idosos com 60 anos ou mais. Os postos de vacinação estarão abertos das 8h30 às 13h30. Confira os locais:

Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial;

UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá;

Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Igreja Universal - Águas Lindas;

Assembleia de Deus - Maguari;

Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose deve ser o da Pfizer e deverá ser aplicado em pessoas que tenham um intervalo mínimo de seis (6) meses após a segunda dose. No caso de imunossuprimidos, o intervalo mínimo é de 28 dias.

Balanço

Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau) garantiu a 2ª dose da Astrazeneca a quem tinha agendamento até 20 de novembro. De janeiro até esta quinta, o município já aplicou 686.529 doses da vacina anticovid-19. Ao todo, 353.552 pessoas receberam a 1ª dose, 305.941 tomaram a 2ª dose e 27.036 receberam a dose de reforço.