Ação social leva alimento, roupa e itens de higiene à população em situação de rua na Grande Belém

A solidariedade vai às ruas da Região Metropolitana de Belém. Na noite desta sexta-feira (10), voluntários do Projeto Servir realizam a entrega de alimentos, roupas e itens de higiene às pessoas em situação de rua, em um itinerário que começa no bairro da Cidade Nova V, em Ananindeua.

Em dois veículos, um grupo de oito amigos vai sair de Ananindeua em direção à Estação das Docas, fazendo as doações. Wesley Santos, que faz parte desta iniciativa, explica que o objetivo é parar em vários pontos no caminho, a fim levar, além dos materiais, também um momento de relacionamento.

“Somos cristãos de denominações diferentes. Já realizamos essa ação desde 2018, quando enxergamos a necessidade do outro e compreendemos nossa responsabilidade em ajudar quem mais precisa. Quando saímos, entramos nas ruas menos movimentadas da cidade, onde ficam as pessoas mais isoladas, aquelas que buscam se afastar dos grandes aglomerados onde normalmente estão os usuários de drogas. Ali, levamos uma palavra de conforto, que vem da palavra de Deus, e também alimentos, como arroz com galinha, suco, pão com café, bolo; além dos itens de higiene e roupas”, explicou.

Grupo de amigos são membros de igrejas evangélicas de Ananindeua (Divulgação)

Geralmente, o trajeto do grupo começa pela Cidade Nova 5, seguindo para a rodovia BR 316, avenida Almirante Barroso, São Brás, Ver-o-Peso, Presidente Vargas e Estação das Docas.

As arrecadações são feitas exclusivamente entre os membros das igrejas onde os voluntários frequentam, que fazem as doações tanto em dinheiro quanto em material. Quem deseja ajudar, também pode levar uma contribuição nos templos da Assembleia de Deus da Cidade Nova V e Igreja do Evangelho Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova II.