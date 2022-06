​Ananindeua leva ação do castramóvel ao conjunto Cidade Nova VI

A partir da próxima segunda-feira (13), a ação do Castramóvel será realizada novamente no conjunto Cidade Nova VI, em Ananindeua. A ação, com duração de quatro dias, acontecerá na Paróquia Santa Paula Frassinetti, das 8h às 12h, e é promovida pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O serviço é destinado somente aos pets de moradores do bairro e serão castrados apenas aqueles que passarem pelo cadastramento.

Confira o cronograma:

- Segunda-feira, 13/06: Cadastro e coleta de sangue de 60 gatos;

- Terça-feira, 14/06: Cadastro e coleta de sangue de 40 cachorros;

- Quarta-feira, 15/06: Castração de 60 gatos;

- Quinta-feira, 16/06: Castração de 40 cachorros.

Qual a documentação necessária?

- RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal.



Quais os critérios para a castração?

- Animais saudáveis;

- Animais com idade entre 7 meses a 3 anos de vida;

- O animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico;

- Em caso de cio, o animal não poderá ser castrado;

- O animal deverá estar higienizado antes do procedimento;

- Em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.



Para Felinos​​

- É obrigatório o uso de caixas transportes;

- Após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).



Para Caninos

- É necessário o uso de focinheira;

- No pós cirúrgico, uso obrigatório de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).