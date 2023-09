Chá de Banana para emagrecer; veja a receita que viralizou na internet e ajuda a perder barriga

Quem costuma buscar nas redes sociais receitas de dietas para emagrecer, já deve ter se deparado com uma que promete perder até 4Kg por semana: o chá de banana. De acordo com especialistas, ele pode ser um auxiliar no processo de emagrecimento. Por conta das propriedades da banana, o chá pode ajudar a acelerar o metabolismo e controlar o apetite, por isso se torna uma opção natural e saborosa para incluir na rotina diária. Veja como fazer chá de banana:

Ingredientes do chá de banana

2 bananas maduras;

500 ml de água;

Suco de meio limão;

1 colher de chá de canela em pó (opcional).

Como fazer o chá de bananá

Descasque as bananas e corte-as em rodelas;

Ferva a água em uma panela e adicione as rodelas de banana;

Deixe a mistura ferver por cerca de 10 minutos em fogo baixo;

Retire a panela do fogo e espere esfriar um pouco;

Em seguida, adicione o suco de limão e a canela em pó (opcional) ao chá;

Utilize um liquidificador ou mixer para bater a mistura até obter uma consistência homogênea;

Coe o chá para remover possíveis resíduos de banana;

O chá de banana está pronto para ser servido.

Confira os benefícios do chá de banana

1. Acelera o metabolismo

O consumo regular de chá de banana pode auxiliar no aceleramento do metabolismo; queimando calorias de forma mais rápida, ajudando na perda de peso.

2. Reduz a retenção de líquidos

Outro benefício do chá de banana é a capacidade de desinchar o corpo por conta das propriedades diuréticas da banana.

3. Controla o apetite

O chá de banana possui fibras solúveis que proporcionam maior sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite.

4. Estimula a digestão

A banana é conhecida por ser uma fruta de fácil digestão, por isso, o chá de banana pode ajudar a melhorar o funcionamento do sistema digestivo.