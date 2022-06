Babosa: o que é, benefícios e como usar

A babosa, com nome científico de Aloe Vera, é uma planta suculenta cultivada em todo o mundo e seu uso é multifuncional. Indicada para uso agrícola e medicinal, a babosa também é vista em decorações e cosméticos. Apesar das divergências sobre a eficácia, não é difícil encontrar uma receita com o extrato dessa planta, seja para a pele ou até mesmo para auxiliar na saúde intestinal.

Medindo de 0,6 m até 2 metros de altura, a babosa possui folhas grossas, espinhosa na lateral e é de cor verde, mas pode variar. Com cerca de 300 espécies de Aloe vera no mundo, a origem dessa planta é africana e muitos historiadores relatam que o uso do gel era o grande segredo de beleza da rainha Cleópatra. Além disso, estudos apontam que durante guerras no império de Alexandre, O Grande, a babosa não podia faltar e era usada como medicamento de primeiros socorros.

Quais os benefícios da Babosa?

Por ser multifuncional, a babosa é amplamente usada de diversas formas e em diferentes funções. A planta contém cerca de 20 calorias em 1 porção de 120 ml e é rica em vitamina A, vitamina C e minerais. Essas vitaminas possuem propriedades antioxidantes, prebióticas, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, que ajudam a hidratar diversas partes do corpo, auxilia na cicatrização de feridas e a fortalecer o sistema imunológico. Confira outros benefícios:

Saúde da pele e do cabelo: contém vitamina A, C e E e minerais que hidratam e promovem a formação de colágeno na pele, melhorando a elasticidade e brilho da pele e do cabelo;

contém vitamina A, C e E e minerais que hidratam e na pele, melhorando a elasticidade e brilho da pele e do cabelo; Gastrite: o suco dessa planta ajuda no tratamento do refluxo e da gastrite, estimulando a secreção de enzimas digestivas e neutraliza os ácidos do estômago;

o suco dessa planta ajuda no tratamento do refluxo e da gastrite, estimulando a secreção de enzimas digestivas e neutraliza os ácidos do estômago; Prisão de ventre: a babosa contém aloína, substância que possui propriedades laxantes e produz um efeito que aumenta a quantidade de líquido no intestino, estimulando os movimentos intestinais e facilitando a eliminação das fezes. No entanto, é preciso ter cuidado na quantidade de ingestão, pois acima de 10mg por dia causar diarreia e dor abdominal.

Como consumir a Babosa?

Usada em cosméticos para a pele e no consumo, são incontáveis as receitas que usam essa planta. Com forte poder de hidratação e nutrientes, a babosa é conhecida há milênios, mas, agora, está ganhando novos adeptos e sendo difundida pelas redes sociais, principalmente no aplicativo TikTok.

A hashtag “#aloeverajuice”, no português "suco de babosa", já acumula mais de 14,5 milhões de visualizações na plataforma. Com apenas um clique, é possível encontrar inúmeros usuários que relatam com complementas a rotina de skincare e saúde com essa planta.

Confira abaixo algumas receitas que a Redação Integrada de O Liberal selecionou:

Hidratação para cabelo

INGREDIENTES

1 colher de sopa de gel de babosa;

Máscara de hidratação (quantidade opcional)

MODO DE USAR

Lave o cabelo; Misture o gel da babosa com o creme; Aplique a mistura no cabelo massageando bem, longe da raiz uns 4 dedos; Coloque a touca plástica e deixe agir por 30 minutos; Em seguida, enxágue o cabelo, retirando bem toda a mistura.

Suco Verde com Babosa

Suco Verde com Babosa (PENGUIIN / SHUTTERSTOCK)

INGREDIENTES

300ml de babosa congelada

300g de abacaxi picado e congelado

700ml de suco de maça

Couve congelada

MODO DE USAR

Retire 300ml do gel da babosa e congele; Pique 300g de abacaxi e congele. Faça o mesmo com a couve; Faça 700ml de suco de maça; Depois de congelados, bata todos os ingredientes no liquidificador.; Sirva em seguida.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)