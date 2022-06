Frutas de junho: conheça quais são, os benefícios e como comer

Conhecida como a época mais fria em diversas regiões do Brasil, junho é o mês de festa junina e também de saborosas frutas que podem auxiliar na saúde e fornecer diversos benefícios nutricionais para o corpo. Consumir frutas da época é uma boa opção se você deseja aproveitar as melhores condições dos frutos, por conta do clima propício e qualidade. Confira quais são e os benefícios.

Banana

A banana contém vitamina C e vitamina B6 (Luis Quintero / Pexels)

O consumo de banana pode trazer inúmeros benefícios, entre eles estão:

Regulação do intestino: a fruta é rica em fibras que ajudam a tratar a prisão de ventre; Redução da pressão arterial: por conter magnésio e potássio, essa fruta ajuda a relaxar os vasos sanguíneos; Fortalecimento da imunidade: contém vitamina C e vitamina B6, que favorece a formação de anticorpos e de células de defesa;

Carambola

Carambola não é indicada para pessoas com problemas renais (Any Lane / Pexels)

Essa fruta cítrica é rica em vitamina C e fonte de fibras, mas não é indicada para pessoas com problemas renais. Confira os benefícios:

Perda de peso: Uma unidade e meia da fruta, de tamanho médio, contém 46 calorias. Pode ser uma boa opção de lanche; Previne o envelhecimento precoce da pele: com ação antioxidante, essa fruta protege as células dos efeitos dos radicais livres e estimula a produção de colágeno.

Caqui

Essa fruta tem sabor adocicado (Any Lane / Pexels)

Essa fruta é parecida com um tomate, mas tem sabor adocicado e uma textura que pode ser macia a firme.

Boa para a visão: Possui luteína e zeaxantina e pode reduzir o risco de surgimento de doenças oculares. Por ter vitamina A, essa fruta também contribui para o funcionamento da córnea; Gestantes: A vitamina A é importante para o crescimento e desenvolvimento do feto. Além disso, evita prisão de ventre que costuma ser comum na gravidez

Coco

O Coco pode ser utilizado em inúmeras receitas (samer daboul / Pexels)

O coco é muito consumido com cuscuz, mas também pode ser utilizado em inúmeras receitas e de variadas formas. Veja os benefícios:

Hidratação: tem o poder de repor minerais que são perdidos durante a atividade física. Contém zinco, potássio, selênio, cobre e magnésio; Saúde bucal: o óleo de coco é um potente bactericida e pode ser usado na higiene bucal para prevenir cáries, placas bacterianas e gengivites.

Kiwi

O Kiwi se adaptou bem ao clima tropical do Brasil (Any Lane / Pexels)

Essa fruta agridoce é originária da China, mas se adaptou bem ao clima tropical do Brasil.

Diminui o risco de câncer: por conter antioxidantes e fibras, ajudam a reduzir os danos celulares causados ​​pelos radicais livres; Asma: Melhora a função respiratória em pessoas com asma e é indicado consumir de uma a duas vezes por semana.

Laranja

A laranja vai além de um reforço contra a gripe. (Pexels / Pixabay)

A maior representante de frutas cítricas tem benefícios que vão além de um reforço contra a gripe. Confira:

Pedras nos rins: possui uma carga alcalina que pode diminuir os níveis de ácido úrico no corpo, o que ajuda a controlar as pedras nos rins; Tireóide: a laranja estimula o bom funcionamento imunológico e melhora a absorção do ferro. Esse mineral costuma faltar em quem tem hipotireoidismo; Memória: a vitamina C melhora a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra e ajuda na memória.

Maçã

Existem mais de sete mil espécies de maçã (Pixabay / Pexels)

Existem mais de sete mil espécies de maçã e os benefícios dessa fruta são tantos que tem um provérbio inglês que resume bem o poder dela: uma maçã por dia mantém você longe do médico.

Diabetes: acredita-se que a ingestão de maçãs podem estar ligadas a um menor risco de diabetes tipo 2; Previne cáries: essa fruta contribui com a limpeza dos dentes e gengivas.

Tangerina

Essa fruta é saborosa e prática. (Pixabay / Pexels)

Conhecida como mexerica, tangerina, bergamota, ponkan e até mimosa, essa fruta é saborosa e prática. Confira os benefícios:

Detox: essa fruta desempenha funções detoxificantes e ajudam na saúde hepática, diminuindo inflamações; Anemia: melhora a absorção de ferro que é essencial para a formação da hemoglobina, que normalmente está diminuída na anemia.

Uva

o consumo da uva pode auxiliar em uma vida mais longa. (Kai-Chieh Chan / Pexels)

Seja in natura, vinhos ou sucos, o consumo da uva pode auxiliar em uma vida com maior qualidade e também mais longa.

Pressão arterial: esse problema pode atingir a saúde cardiovascular, ocular, neural, entre outros. Por isso, as uvas podem evitar por serem ricas em potássio, mineral que ajuda na neutralização do sódio, que pode causar a pressão alta; Infecções: contém compostos fenólicos que possuem ação anti-inflamatória.

