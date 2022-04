Bolsonaro ao vivo: Jair fala sobre Braga Netto, Lula e Amazônia ao O Liberal; entrevista completa

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) irá conceder entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta segunda-feira (11), às 9h. Ela será transmitida ao vivo no vídeo acima, nos perfis de OLiberal.com no Facebook, Instagram e Youtube e também pela Rádio Liberal (97,5 FM).

Jair Bolsonaro é pré-candidato a reeleição e atualmente figura em segundo lugar nas pesquisas de opinião. A entrevista vai durar 45 minutos e será conduzida pelos jornalistas Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, e Abner Luiz, da Rádio Liberal. Entre os temas a serem abordados estão o meio ambiente e a Amazônia, o atual contexto nacional de áreas como economia e política, além das eleições gerais que ocorrem em outubro de 2022.

A matéria completa sobre a entrevista também será publicada na edição de terça-feira (9), do jornais O Liberal e Amazônia. A entrevista ocorre 18 dias antes da próxima visita do presidente Jair Bolsonaro ao Pará. Ele estará em Belém e em Paragominas no próximo dia 28, ao lado do deputado federal Éder Mauro (PL).

O presidente Jair Bolsonaro, Daniel Nardin (diretor de conteúdo de OLiberal) e Abner Luiz (locutor da Rádio Liberal) (Reprodução Youtube O Liberal)

A entrevista faz parte de uma série de conversas ao vivo que estão sendo realizadas desde o ano passado com os os principais nomes que se anunciam como pré-candidatos à Presidência da República. Já foram entrevistados pelo Grupo Liberal o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), a senadora Simone Tebet (MDB), e os governadores João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB.

Moro desistiu do Palácio do Planalto no final de março, quando anunciou sua saída do Podemos e filiação ao União Brasil, onde deve tentar uma vaga de deputado federal. Já Dória ganhou as prévias do PSDB para escolha do pré-candidato do partido e renunciou ao governo de São Paulo para concorrer. Eduardo Leite, que também renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, mantém pretensões de chegar ao Palácio do Planalto e tem participado de diálogos com a chamada "terceira via".