Governador João Doria vem ao Pará esta semana; nesta quinta, ele concede entrevista ao Grupo Liberal

Nesta quinta-feira, às 8h, o governador de São Paulo, João Doria, concede uma entrevista exclusiva no Instagram de O Liberal. Em pauta, estarão as prévias do PSDB para as eleições 2022 e o atual cenário político nacional.

A entrevista será realizada antes de sua chegada em Belém esta semana para participar de evento promovido por seu partido. Doria desembarca na capital paraense na sexta e, no mesmo dia, início da noite, vai conceder uma entrevista coletiva em um hotel da capital paraense.

No sábado, pela manhã, participa da nona edição do "Encontros do PSDB pelo Brasil", mobilização que reúne a militância e lideranças tucanas em torno das prévias. O PSDB definirá em novembro o candidato do partido à Presidência da República em 2022 e Doria é um dos pré-candidatos.