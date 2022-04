Jair Bolsonaro diz que há '90% de chance de Braga Netto ser candidato a vice' nas Eleições 2022

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta segunda-feira (11), Jair Bolsonaro deu 90% de certeza de que Braga Netto será o candidato a vice-presidente em sua chapa, caso concorra às eleições deste ano. "Eu já tinha adiantado que tinha 90% de chance de ser mineiro. Isso ajuda, prestigia essa concentração de eleitores. Não é um vice para ajudar a ganhar eleição, mas sim ajudar a comandar o país", afirma.

Em relação à escolha do vice, o presidente destaca que Braga Netto é general do Exército, participou da intervenção do Rio de Janeiro e "se saiu muito bem". "Conosco, ficou um ano na Casa Civil, tremenda experiência, um ano à frente do Ministério da Defesa, foi afastado porque para poder disputar não pode ser ministro", diz. Ele quer priorizar um general porque acredita que isso traga credibilidade e respeitabilidade à chapa. "É alguém que está na casa dos 60, tem patriotismo acima de tudo, experiência enorme".

Walter Souza Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro (Valter Campanato/ABR)

Assista à entrevista completa de Bolsonaro:

O possível vice

No dia 28 de março surgiu a notícia na imprensa de que Braga Netto se filiou ao PL para disputar a campanha ao lado do presidente Jair Bolsonaro, de mesmo partido, como seu vice. Se Netto se mantiver no PL e concorrer como vice de Bolsonaro, será chapa "puro -sangue" – raridade em disputas eleitorais, em especial pela Presidência da República.

Em 2018, Braga Netto foi o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Embora previstas na Constituição, as intervenções em Estados não haviam ocorrido no Brasil desde a redemocratização do país. Ele foi escolhido pelo então presidente Michel Temer (MDB) para o posto e registrou tanto resultados positivos como controvérsias.

Os índices de crimes como latrocínios e homicídios foram reduzidos ao longo daquele ano. Por outro lado, foi durante o período de Braga Netto que a vereadora Marielle Franco (Psol) foi assassinada, caso que permanece sem solução plena até os dias atuais. Ele também foi contestado por empreender poucas medidas de combate às milícias.