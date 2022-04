PSB oficializa indicação do nome de Alckmin para ser vice de Lula nas eleições 2022

Durante um evento em um hotel na Zona Sul de São Paulo, o nome do ex-governador do Estado, Geraldo Alckmin, foi indicado oficialmente pelo PSB como vice-presidente na chapa de Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022. Segundo o ex-presidente do Brasil, o PSB participará do processo para formular o plano de governo. As informações são do G1 de São Paulo.

VEJA MAIS

“Importante saber que essa chapa, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa de que teremos pela frente de recuperar esse país", afirmou o pré-candidato petista, durante o evento.

A decisão de indicar Alckmin já foi aprovada pela executiva do PSB. Agora, o PT levará a indicação para a executiva do partido, que precisa votar a aprovação.

"Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo, na realidade não é hora de terrorismo, é hora de generosidade, grandeza politica, desprendimento e união. Política não é uma área de solitária, a força da política é centrípeta, nós vamos somar esforços aí pra reconstrução do nosso país", disse Alckmin.

Em carta entregue ao PT, o PSB diz não ter qualquer dúvida de que “é o companheiro Lula quem reúne as melhores condições para articular forças políticas amplas, capazes de dar à resistência democrática a envergadura que permitirá enfrentar e vencer o bolsonarismo".

O acordo já vinha sendo selado entre as legendas desde o ano passado. Além do ex-presidente Lula e de Geraldo Alckmin, o evento conta com a presença do presidente do PSB, Carlos Siqueira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad (PT), além do ex-governador de SP, Márcio França (PSB).